Пекин, , 04:32 — REGNUM Еще 26 пациентов, переболевших COVID-19, были выписаны из больниц Китая по выздоровлению за прошедшие сутки, сообщает 14 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 297 человек по-прежнему продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны, включая троих в тяжелом состоянии.

Всего 78 674 пациента было вылечено и выписано из госпиталей страны, всего 83 605 подтвержденных случаев COVID-19 было выявлено на материковой части страны, включая 4634 смертельных.