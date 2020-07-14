Пекин, , 04:30 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено три новых случая COVID-19, все они являются «импортными», сообщает 14 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число таких «импортных» случаев в Китае достигло 1982 за все время эпидемии. Три новых случая пришлись на Шанхай.

Среди таких «импортных», то есть привнесенных из-за рубежа случаев в Китае, 1897 человек уже выздоровели были выписаны из госпиталей. Еще 85 человек продолжают получать медицинскую помощь, двое — в тяжелом состоянии. Смертей среди таких пациентов нет.