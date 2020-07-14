Владивосток, , 04:27 — REGNUM В Приморье в супермаркетах появились в продаже экспресс-тесты на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Крупная торговая сеть «Реми» закупила пробную партию экспресс-тестов. Их начали продавать во Владивостоке и Артёме. Экспресс-тесты снабжены инструкцией, анализ просто сделать самому.

Специалисты уточняют, что результаты этих тестов не могут служить единственным основанием для постановки диагноза, а лишь носят информационный характер. В случае, если тест покажет положительный результат или вызывает сомнения, необходимо обратиться в больницу.

«Работа по обеспечению доступности для населения защитных масок, перчаток, а теперь и экспресс-тестов проведена по поручению губернатора Олега Кожемяко. Все торговые сети обеспечены СИЗ», — добавили в правительстве.

Ранее в крае появились зарегистрированные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать антитела к коронавирусу. Это позволило ускорить процесс тестирования и разгрузить лаборатории. Планируется, что в ближайшее время срок ожидания результатов сократится до трёх дней.

Как сообщало ИА REGNUM, есть как минимум три категории людей, которым коронавирус SARS-CoV-2 не страшен. Первая — это те люди, которые обладают сильным врожденным иммунитетом.

Вторая — те, кто обладает сильным организмом в целом и не склонен к тромбозам и возникновению других осложнений инфекции, в частности цитокинового шторма (гиперреакция иммунной системы).

Третья группа — это те люди, которые уже переболели сезонным коронавирусом. В их организме сохранились сильные антитела и иммунные клетки памяти, которые, в свою очередь, активируют «специфический иммунный ответ» на SARS-CoV-2.