Вашингтон, , 03:57 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в США будут продолжаться еще долго, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Об этом он заявил 13 июля в ходе видеоконференции, организованной кафедрой медицины Стэнфордского университета в штате Калифорния.

При этом главный инфекционист призвал жителей страны продолжать следовать санитарным требованиям, включая ношение масок. Он отметил, что пандемия — самый большой вызов для системы здравоохранения.

Также Фаучи признал, что ослабление ряда санитарных ограничений в нескольких штатах не дали эффекта. По его словам, это можно объяснить тем, что губернаторы регионов снимали запреты полностью. При этом инфекционист подчеркнул, что штатам необязательно возвращать все отмененные ограничения, а лишь необходимо сделать небольшой «шаг назад».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля Дональд Трамп заявил, что иногда не соглашается с мнением Энтони Фаучи.

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