Биробиджан, , 03:42 — REGNUM В Еврейской автономной области за первые шесть месяцев 2020 года зарегистрировано 378 браков, это на 46 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Разводов за этот же период зарегистрировано в регионе 313. За первые шесть месяцев 2019 года в ЕАО развелись 226 пар.

Как отметила начальник областного управления ЗАГС Ирина Литвиненко, все процедуры проходят с обязательным соблюдением мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции. В частности при регистрации брака могут присутствовать только молодожёны и они обязаны находиться в защитной маске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае за четыре месяца 2020 года число умерших значительно превысило количество рождённых. При это, в регионе увеличилась детская смертность.