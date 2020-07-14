Токио, , 03:34 — REGNUM В японской столице Токио за прошедшие сутки выявили 119 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что впервые за пять дней число выявленных за сутки случаев инфицирования опустилось ниже 200. Правительство Японии уже предупредило местные власти об опасности возобновления внутреннего туризма при наличии вспышек коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии в Токио подтвердили 8046 случаев заражения коронавирусом нового типа. На столицу Японии приходится около трети всех выявленных в стране случаев.

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