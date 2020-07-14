Бразилиа, , 03:32 — REGNUM Надежду на скорое выздоровление от COVID-19 выразил президент Бразилии Жаир Болсонару, у которого ранее был выявлен коронавирус SARS-CoV-2. Об этом глава государства заявил 13 июля в интервью CNN Brasil.

По словам президента, он хочет поскорее вернуться к исполнению своих служебных обязанностей, поскольку уже не в состоянии сидеть дома. Болсонару рассказал, что 14 июля он должен пройти поворотный тест на SARS-CoV-2. Бразильский лидер подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у жены и детей Болсонару был обнаружен коронавирус.

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