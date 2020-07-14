Сантьяго, , 03:03 — REGNUM Число летальных исходов, связанных с заболеванием COVID-19, в Чили возросло на 45 и составило 7 024. Об этом 13 июля сообщается на сайте чилийского минздрава.

За сутки в стране зафиксировано 2 616 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Чили было подтверждено 317 657 подобных случаев. При этом 286 556 пациентов уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире согласно данным университета Джонса Хопкинса выявлено более 13 млн фактов инфицирования коронавирусом.

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