Вашингтон, , 02:51 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп иногда не разделяет мнение директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Об этом глава Белого дома заявил 13 июля в ходе круглого стола в своей резиденции.

При этом Трамп подчеркнул, что у него хорошие отношения с Фаучи. Он также отметил, что считает главного инфекциониста «приятным человеком».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля Трамп заявил, что статистика распространения нового коронавируса в России выглядела по-другому в случае достижения такого же масштаба тестирования, который наблюдается в США.

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