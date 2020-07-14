Лима, , 02:35 — REGNUM В Перу число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 12 054, сообщает пресс-служба перуанского минздрава.

Также за 13 июля в стране подтвердили 3 797 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Перу было выявлено 330 123 человека, инфицированных SARS-CoV-2.

«Из подтвержденных случаев, к сегодняшнему дню 221 008 человек успешно прошли домашний карантин или были выписаны из медицинских учреждений», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за 11 июля во всем мире было выявлено 230 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число зараженных в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), превысило 12,5 миллионов.

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