Благовещенск, , 02:06 — REGNUM В Амурской области правоохранительные органы были вынуждены оцепить строительную площадку газоперерабатывающего завода, где массовые беспорядки устроили работники одной из подрядных организаций. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Как выяснилось, жители Узбекистана, работающие на строительстве Амурского ГПЗ, предъявили претензии работодателю по вопросу возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность. Договориться, судя по всему, участники конфликта не смогли. Разгневанные работники устроили погром в офисе компании.

Возбуждено уголовное дело по статье «участие в массовых беспорядках».

«В настоящее время ситуация находится под контролем подразделений органов внутренних дел, территория стройплощадки оцеплена», — уточнили в ведомстве.

Помимо этого следственные органы проверят бухгалтерскую документацию подрядной организации и выясняет вовремя ли рабочим выдавалась заработной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на стройке газоперерабатывающего завода рабочие одной из подрядных организаций устроили погром в офисе. На многочисленных видео роликах, распространённых в соцсетях, видно как десятки рабочих в оранжевых жилетах и касках на подходе к офису били окна камнями. Затем люди ворвались в сам офис и устроили там погром.