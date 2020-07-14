Красноярск, , 02:28 — REGNUM Во вторник, 14 июля, в Красноярске будет облачно, временами небольшой дождь, температура воздуха +23… +25 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 5:55 на Театральной площади было +17 °C.

Ночью с 14 на 15 июля ожидается до +16 °C.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 732 мм рт. ст.

В среду, 15 июля, в Красноярске до +20 °C днём и до +11 °C ночью.

В четверг, 16 июля, в Красноярске ожидается до +21 °C днём. Ночью до +13 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 14 июля в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, при грозах шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с.