Рабат, , 01:11 — REGNUM В Марокко за прошедшие сутки выявили 191 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 15 936. Число летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, осталось прежним — 255.

Также за 13 июля в Марокко выздоровел 651 пациент. Всего с начала пандемии в королевстве вылечились 12 934 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля власти Марокко продлили действие режима чрезвычайной ситуации до 1 августа 2020. Декрет о продлении режима ЧС позволяет местным властям оперативно реагировать на вспышки коронавирусной инфекции в стране.

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