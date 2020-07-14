Вашингтон, , 00:24 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в мире возросло до 13 006 764, сообщается на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

Также 570 776 пациентов скончались от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19. Еще 7 163 038 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что в мире зарегистрировано более 12,7 млн фактов инфицирования коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 215 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2