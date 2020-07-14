Вологда, , 00:01 — REGNUM Вологодские власти отменили пропускной режим на въезде в регион. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве области.

С 14 июля на границах региона прекращают свою деятельность муниципальные и региональные контрольно-пропускные пункты, отменяются электронные пропуска на въезд в регион и снимается требование соблюдения самоизоляции в течение 14 дней для лиц, прибывших из других субъектов.

При этом сохраняется двухнедельная самоизоляция для прибывших из-за границы, а также для тех, кто прибывает для работы вахтовым методом.