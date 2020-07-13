Москва, , 23:56 — REGNUM Самыми популярными направлениями среди абитуриентов в этом году являются естественные науки, экономика, менеджмент и инженерное дело, пишет 13 июля «Коммерсантъ».

Студентка Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

При этом популярность потеряло медицинское направление.

К такому выводу пришли авторы исследования Центра внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ. Выводы сделаны на основе опросов абитуриентов.

Естественные науки, экономику и менеджмент выбрали 17% опрошенных, технические специальности — 16%, педагогику — 15%, гуманитарные науки — 13%.

Военное дело предпочитают семь процентов и три процента выбирают сельскохозяйственные вузы. С выбором специальности определились почти все опрошенные.

Медицинское направление предпочитают, отмечается в опросе, 12%, то есть наблюдается падение популярности этих профессий.

По мнению одного из экспертов, сотрудника Центра институционального анализа науки и образования при Европейском университете Алексея Железнова, это может быть связано с пандемией.