Ла-Пас, , 22:47 — REGNUM В Боливии у министра иностранных дел Карен Лонгарик выявили коронавирус. Об этом сообщили в МИД этой страны.

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«Анализы министра Карен Лонгарик на COVID-19 оказались положительными. При отсутствии симптомов министр находится в изоляции дома», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирусная инфекция была выявлена у временно исполняющей обязанности боливийского президента Жанин Аньес, министра экономики и государственных финансов Боливии Оскара Ортиса, председателя законодательной ассамблеи Эвы Копы, а также председателя Центробанка (ЦБ) Гильермо Ортиса.

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