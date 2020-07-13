Москва, , 22:22 — REGNUM Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России лишила полномочий заместителя председателя Арбитражного суда города Москвы Ольгу Александрову.

Судейская мантия Pixabay.com

Судья Александрова обвинялась в давлении на подчиненную, чтобы по одному из дел было вынесено нужное решение. Суть дела в том, что в 2019 году в управление ФСБ по Москве и области обратилась судья Московского арбитражного суда Лидия Агеева. Она заявила, что судья Александрова пригласила ее в свой кабинет с довольно необычной просьбой. Дело касалось иска ООО «Мытищинский пластик» к ПАО «Банк Траст» о признании недействительной сделки по одностороннему увеличению процентной ставки до 14% годовых по кредитному договору.

Дело в том, что ООО «Мытищинский пластик» была предоставлена ссуда в размере $65 млн для предоставления займа ООО «Бизнес-центр «Парус», который, в свою очередь, с помощью этих средств хотел рефинансировать ссудную задолженность по кредитному договору. Этот кредитный договор был заключен АО «Россельхозбанк» для приобретения истцом 100% долей ООО «Бизнес — центр «Парус». Процентная ставка составляла 5,5% годовых.

Но в итоге «Парус» прекратил свою деятельность и полностью присоединился к ООО «Мытищинский пластик». Вскоре банк направил компании уведомление о применении штрафных санкций и увеличении процентной ставки в 2,5 раза — до 14% годовых.

Сперва дело рассматривала судья Арбитражного суда Москвы Марина Огородникова. В иске «Мытищинскому пластику» она отказала. Но за несколько месяцев до решения суда зампред Арбитражного суда Москвы Александрова пригласила коллегу Огородниковой — Агееву к себе в кабинет. Там она и попросила обеспечить нужное решение по иску «Мытищинского пластика». Агеева записала разговор на смартфон. В ходе разговора речь идет о $60 тыс.

Агеева не дала конкретных обещаний, но Александрова просила ее обстоятельно поговорить с Огородниковой, чтобы дело было решено как надо. Агеева потом заявит, что опасалась отказать Александровой, так как та могла найти других судей, которые смогут помочь ей.

Далее Агеева предупредила судью Огородникову о возможном интересе к рассматриваемому ею делу. Также она сообщила о произошедшем председателю суда Николаю Новикову и передала ему флешку с записью. Делу дали ход.

В итоге ВККС пришла к выводу, что действия Александровой противоречат закону России «О статусе судей» и Кодексу судейской этики и влекут за собой ущерб репутации судьи и умаление авторитета судебной власти. Александрову привлекли к дисциплинарной ответственности, досрочно лишили полномочий, а также второго квалификационного класса судьи.

Сама Александрова пыталась отпираться. Она заявила, что это все интриги против нее председателя Арбитражного суда Москвы Новикова и Агеевой, которая якобы хочет место заместителя. На решение комиссии это не повлияло. В слезах Александрова заявила, что уходит из судебной системы.

Примечательно, что судья Александрова в 2014 году полностью удовлетворила иск Генеральной про­куратуры об истребовании из «незаконного владения» АФК «Система» и ее «дочки» ЗАО «Сис­те­ма-инвест» акций «Башнефти» — на том основании, что их приватизация была проведена с нарушением закона. Так «Башнефть» перешла государству. Спустя два года после этого «нужного» решения Александрова получила повышение и из простых судей стала зампредом Арбитражного суда города Москвы.