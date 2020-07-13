Берн, 13 июля 2020, 22:22 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 215 539 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 13 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Как уточняется, общее число выявленных инфицированных достигло 12 768 307 человек.
Сообщается также, что за сутки в мире скончались 5037 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 566 654.
Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 230 370 новых случаях заражения коронавирусом и 5285 скончавшихся больных COVID-19.