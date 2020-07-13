Вашингтон, , 22:14 — REGNUM Компания Asobo Studio назвала дату релиза нового Microsoft Flight Simulator. Анонсирующий трейлер был опубликован 13 июля на YouTube-канале Xbox.

Игра выйдет на платформе ПК 18 августа 2020 года. Стоит отметить, что все пользователи Windows 10 уже могут сделать предзаказ игры, а подписчики сервиса Xbox Game Pass смогут произвести её предустановку, чтобы начать играть сразу после релиза.

Ранее разработчики игры сообщили, что проект войдёт в фазу закрытого бета-тестирования 30 июля 2020 года. Новую альфа-версию Microsoft Flight Simulator Asobo Studio выпустила 9 июля 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата начала бета-тестирования Microsoft Flight Simulator