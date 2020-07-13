Красногорск, , 22:03 — REGNUM Единовременные выплаты финалистам Всероссийской олимпиады школьников в Московской области в этом году получат только одиннадцатиклассники. Об этом 13 июля ИА REGNUM заявили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Как уточнили в областном минобразования, выплаты в размере 100 тысяч рублей производятся только призёрам олимпиады, официально признанным Минпросвещения РФ и получившим от Минпросвещения РФ дипломы призера. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году призерами Всероссийской олимпиады школьников признаны лишь финалисты, которые в этом году оканчивают школу, набравшие проходной бал для участия в заключительном этапе олимпиады. Сам финал Всероссийской олимпиады школьников-2020 отменен еще в апреле решением министра просвещения РФ Сергея Кравцова в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

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Напомним, что школьники 9−10 классов, прошедшие на заключительный этап, в том году лишены шанса получить диплом Всероса. В качестве поощрения они автоматически проходят в финал олимпиады в весной 2021 года.