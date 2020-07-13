Лондон, , 21:52 — REGNUM Игра в жанре «королевской битвы» Hyper Scape от компании Ubisoft появилась в каталоге игрового потокового сервиса GeForce Now. Об этом 13 июля сообщил журнал PC Gamer.

Автор статьи Алан Декстер обратил внимание, что подобный ход Ubisoft позволил геймерам получить возможность оценить игру, не устанавливая её на компьютер. Он добавил: ему потребовалось лишь пять минут для того, чтобы оформить подписку на Hyper Scape и начать играть.

Журналист отметил, что в таких играх крайне важную роль играет точность, поэтому облачный гейминг не очень подходит для них и если геймерам понравится Hyper Scape, то им всё же стоит скачать её и установить на свой ПК. Однако он также отметил, что вариант с запуском игры через GeForce Now вполне неплох, если игрок хочет понять, с чем он имеет дело.

Ubisoft выпустила Hyper Scape в стадию открытого бета-тестирования 12 июля 2020 года. В этот день разработчики также выложили в сеть кинематографический и геймплейный (демонстрация игрового процесса) трейлеры.

Читайте ранее в этом сюжете: Онлайн-игра Hyper Scape от Ubisoft вышла на этап открытого тестирования