Вашингтон, , 21:17 — REGNUM Группа из 83 владельцев миллионных состояний, в числе которых Стивен Сигал и внучка Уолта Диснея, обратилась с групповым письмом в правительства сразу нескольких стран с просьбой повысить налоги на состоятельных людей для скорейшего восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса, сообщает 13 июля газета The Guardian.

Доллары Miran Rijavec

«Мы не работаем с больными в палатах интенсивной терапии. Мы не водим машины скорой помощи, везущие заболевших в больницы. Мы не снабжаем продуктовые магазины и не доставляем еду до двери. Но у нас есть деньги, которых много. Деньги, которые нужны сейчас и будут необходимы в ближайшие несколько лет для борьбы мира с образовавшимся кризисом», — указано в письме.

По их мнению, вызванные коронавирусом проблемы не могут быть решены лишь за счет благотворительности, даже если пожертвования будут щедрыми.

«Сегодня мы, нижеподписавшиеся миллионеры, просим наши правительства повысить налоги на таких людей, как мы», — говорится в письме.

При этом Guardian отмечает, что письмо было опубликовано в преддверии встречи министров финансов и глав Центробанков стран «Большой двадцатки», намеченной на 18 июля.

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