Москва, , 07:05 — REGNUM В период самоизоляции в Москве работало свыше 21 тысячи волонтеров акции #МыВместе, которые помогали жителям города. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, волонтёры оказывали помощь жителям столицы вплоть до первых чисел июля. Неравнодушные граждане доставляли на дом пенсионерам и инвалидам еду, лекарства и другие необходимые вещи. В акции #МыВместе также участвовали свыше 400 организаций — от небольших городских компаний до крупных международных. Среди них были продуктовые сети, кафе, транспортные службы, операторы сотовой связи, производители питьевой воды.

Всего в городе работало девять добровольческих штабов и четыре кол-центра. За три месяца работы поступило и было обработано более 33 тысяч заявок. Кроме того, операторы горячей линии приняли за этот период 150 тысяч звонков.

«В том, что город методично и уверенно справился с последствиями пандемии на ее пике, вне всяких сомнений, есть и ваша большая заслуга. Спасибо вам, волонтеры», — сказала Сергунина.

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