Скопье, , 00:21 — REGNUM Экономические эффекты пандемии COVID-19 гораздо ощутимее эффектов для здоровья большинства граждан. Особенно болезненным удар стал для низкоразвитых стран, значительная часть экономики которых связана с туристическим сектором, таких как Албания и Северная Македония. Закрытие границ, карантин, а затем вторая волна пандемии и быстрый рост числа выявляемых носителей коронавируса пзаставил большинство туристов отказаться от заграничных поездок и поездок по стране.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в мае этого года Северную Македонию посетили всего 838 туристов, что на 99,2% ниже, чем в мае 2019 года. При этом количество остановок на ночь в отелях и гостиницах составило 4946, что означает сокращение на 97,6% по сравнению с прошлым годом.

Объемы внутреннего туризма из-за пандемии сократились на 97,8%, а число туристов, приехавших из-за рубежа — на 99,7%.

В период с января по май 2020 также наблюдалось снижение числа туристов на 63% по сравнению с показателями прошлого года. Все эти цифры предрекают неминуемое банкротство местным туристическим агентствам, отелям и кафе без поддержки государства.

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