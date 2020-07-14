Афины , , 00:21 — REGNUM Правительство Греции одобрило новые меры пограничного контроля с целью ограничить распространение коронавируса. С 15 по 29 июля въезд в страну будет разрешен только для граждан из строго установленного списка стран. Из списка была исключена северная соседка Греции Северная Македония.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, для въезда в страну через КПП Промахонас на границе с Болгарией будет необходимо предоставить выполненный на английском языке экземпляр негативного PCR теста на коронавирус, причем результаты должны быть получены не позднее, чем за три дня (72 часа) до въезда. Для въезда в Грецию через остальные КПП и аэропорты необходимо заполнить специальную анкету, не позднее, чем за день до путешествия.

Новое постановление правительства Греции означает, что ещё две недели македонские туристы не смогут попасть на излюбленные курорты. Суровые меры греческого правительства оправданны — треть населения Македонии не верит в существование коронавируса, в то время как число выявленных случаев заражения вирусом при населении в два миллиона человек превысило восемь тысяч.

Читайте ранее в этом сюжете: Греция не открыла границы для туристов из Северной Македонии