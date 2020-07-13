Ижевск, , 20:56 — REGNUM В Удмуртии к среде, 15 июля, дневная температура воздуха может подняться до 30…34°С. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Жара Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

По оценкам синоптиков, это будет самый жаркий день на текущей неделе.

При этом до конца рабочей недели местами на территории республики сохранятся кратковременные дожди, местами возможны грозы, при грозах порывистый ветер.

Ожидается, что к выходным 18−19 июля температурный фон начнет немного понижаться.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с установившейся жарой в настоящее время угроза пожаров на территории Удмуртии возросла. Сейчас ведется усиленное патрулирование лесов по 307 маршрутам протяженностью 685 и 540 км. Силами авиации за лесами наблюдают по двум маршрутам общей протяженностью 1225 км.

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