Приштина, , 00:21 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 12 июля сообщили, что за сутки в результате обследования 493 образцов в крае было выявлено 216 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель вновь стал наибольшим для Косово за всю историю наблюдений.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксирован 4931 случай заражения коронавирусом. 102 человека умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19, из них один — 12 июля. 2267 пациентов уже здоровы. Лечение проходит 2562 человека.

По мере того, как эпидемиологическая ситуация ухудшается, оппозиция все активнее критикует антикоронавирусную политику правительства Авдуллы Хоти. Тем временем в понедельник 13 июля вступил в силу новый пакет ограничительных мер: в числе прочего, на территории Косово прекращена работа детских садов.

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