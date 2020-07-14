Скопье, , 00:20 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 13 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 973 человек было выявлено 88 новых случая заражения коронавирусом. При этом 123 человека были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 8197 случаев заражения, 385 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За 13 июля в стране скончались трое пациентов. 4326 пациентов уже излечились. Число активных случаев заражения сейчас составляет 3486.

Наблюдается тенденция к переходу эпидемии на стадию плато — число активных случаев заражения начало снижаться, при этом число выздоравливающих ежедневно превышает сотню.

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