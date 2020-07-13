Село Еткуль, Челябинская область, , 20:40 — REGNUM В Еткульском районе Челябинской области часть граждан осталась без централизованного водоснабжения. Об этом говорится на официальном портале районной администрации.

Нет воды Publicdomainpictures.net

В частности, с такой проблемой столкнулись жители сёл Еткуль и Печёнкино. Это произошло на фоне аномальной жары, столбик термометра превышает отметку в 35 градусов.

В райадминистрации проблемы граждан связывают именно с засушливой погодой. В Еткуле на поливы стали потреблять воды в два раза больше, чем в начале июня. Резервуары не успевают наполняться. Как результат давление воды в многоквартирных домах сильно упало.

По факту водных проблем уже начала проверку прокуратура. Поручение провести её дал прокурор региона Виталий Лопин, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.