Бейрут, , 20:27 — REGNUM Штрафы за нарушение карантинных мер введены в Ливане, сообщил 13 июля журналистам ливанский министр здравоохранения Хамед Хасан.

Решение было принято комиссией ливанского правительства по противодействую распространению коронавирусной инфекции после анализа текущей эпидемиологической ситуации.

Так, наказывать рублём будут тех, кто не носит медицинские маски в общественных местах. Также необходимо соблюдение безопасной дистанции, и об этом должны позаботиться владельцы точек общепита.

Штрафы за различные нарушения карантинных мер составят от шести сотен тысяч ливанских фунтов до пяти миллионов. Отметим, что нового закрытия авиасообщения не будет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ливане на текущий момент зарегистрировано 2419 случаев COVID-19, умерли 36 человек.

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