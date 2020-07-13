Бейрут, , 20:12 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Ливане достигло 2419, сообщили 13 июля в минздраве страны.

Причём за сутки в Ливане было выявлено 85 новых заражённых. Общее количество летальных исходов в стране сохраняется на уровне 36, число выздоровевших поднялось до 1423.

Сейчас лечение от коронавирусной инфекции в Ливане продолжают 960 человек. Летальность среди пациентов с COVID-19 составляет 1,49%, доля излечившихся — 58,83%.

Ливан находится в мире на 108-м месте по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. За месяц в стране заразились 997 человек.

Большой скачок в заболеваемости в Ливане был зафиксирован 11 июля, когда суточное число случаев COVID-19 составило 166.

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