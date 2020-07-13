Санкт-Петербург, , 19:56 — REGNUM 19-летняя подопечная детского дома-интерната №4 скончалась в психиатрической больнице им. Скворцова-Степанова в Петербурге от COVID-19. Об этом сообщила учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер в Facebook. Информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в благотворительном фонде «Перспективы», чьей подопечной также была погибшая.

«Только что стало известно, что в Питере в одной из больниц умерла девочка Настя. Настя <…> из детдома. Паллиативная. Не потому, что неизлечимо больна, а потому, что никому не нужна, она стала «умирающим бесперспективным пациентом» и умерла в психиатрической клинике. А там она оказалась, потому что такая маршрутизация. Не про людей», — заявляет Федермессер.

По ее словам, в том числе из-за Насти она ездила в недавнюю командировку в Петербург — девочка осталась в детдоме после 18-летия, потому что была слишком слаба, чтобы менять учреждение, но попала с COVID-19 в психиатричку.

«Встречалась с губернатором, вице-губернаторами, министрами, главврачами. Мы от «Региона Заботы» и фонда «Перспективы» просили об одном: надо изменить маршрутизацию пациентов, не может умственная отсталость быть поводом для госпитализации в психиатрическую клинику, и просили пустить к Насте и другим тяжелым лежачим невербальным пациентам волонтера-медика. Им нужен индивидуальный пост. Насте был нужен рядом знающий и любящий ее человек», — указывает Федермессер.

Такой человек, по ее сведениям, имелся: волонтер и сотрудник «Перспектив», который готов был работать в больнице. Однако письма ни от Общероссийского народного фронта, ни от волонтеров-медиков не помогли.

«Не разрешили. Нельзя. Ответа на вопрос «почему нельзя??» — нет», — заявила Федермессер.

По ее словам, часто ссылаются на главу петербургского Роспотребнадзора Наталию Башкетову, говорят об опасностях пандемии. Однако, отмечает Федермессер, главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко решил этот вопрос и пускает волонтеров к паллиативным пациентам с COVID-19. В Петербурге же отсылали даже к некой «секретности» объекта, утверждает Федермессер.

Заметим, в июне фонд «Перспективы» жаловался петербургскому омбудсмену Александру Шишлову на качество медицинской помощи и бытовые условия у зараженных коронавирусом в психиатрических больницах им. Кащенко и им. Скворцова-Степанова. Туда поступают пациенты из психоневрологических интернатов и домов-интернатов. Уполномоченный начал проверку по факту этих сообщений.

«Это в первую очередь психиатрические клиники и непонятно, насколько они укомплектованы нужным оборудованием и терапевтами, а не психиатрами. Мы также писали Шишлову про допуск волонтеров. Насколько я знаю, омбудсмен получил ответы на свои запросы — в Кащенко нас готовы пускать, но пока там нет наших ребят, а в Скворцова-Степанова — ни в какую. Пока наши волонтеры смогли пройти только в Детскую городскую больницу №5. Там создан регулярный пост, мы сопровождаем наших ребят. Думаю, некоторые из них живы благодаря тому, что мы рядом, потому что необходим уход 24 часа с человеком, нужно выхаживать его», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель «Перспектив» Светлана Мамонова.

Сейчас в Скворцова-Степанова после смерти Насти все еще остается один подопечный «Перспектив» Егор. Мамонова добавила, что фонд получил очередной отказ от Александровской больницы, где сейчас лечится еще один слабый подопечный «Перспектив». Также не удается попасть к девочке из ПНИ №3, которую положили с коронавирусом в больницу №38 им. Семашко в Пушкине.

«Короче, волонтеров в питерских больницах нет. Но зато есть теперь мертвая девочка Настя. Да, там был хороший уход. Хороший для психиатрической клиники. Прекрасный доктор рядом — Болеслав Михайлович. Спасибо ему. Но Настя была там никому не нужна. Там не знают, как обращаться с такими пациентами. Она умерла одна. <…> Нет ни одного другого города в стране, где пришлось бы поставить на уши столько людей и все равно не добиться результата. Почему, ну почему именно в Питере ничего не получается!!! Там такие же люди, как везде. Почему!!!» — недоумевает Федермессер.

Она подтвердила, что сейчас в Петербурге в Александровской больнице индивидуальный пост нужен сироте Дане Кузьмину. «Александровская больница прислала письмо, что ему и так хорошо. Ну что ж, друзья, давайте подождём, пока умрет Даня», — заключает Федермессер.

Помимо больницы им. Кащенко и Детской больницы №5 им. Филатова согласие пустить волонтеров-медиков к пациентам из интернатов дала Мариинская больница.

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