Рим, , 19:13 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 13 июля, в Италии умерли 34 967 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 13 (днем ранее — на 9), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Выздоровели 195 106 человек, за день этот показатель увеличился на 178 (днем ранее — на 349).

Число подтвержденных носителей выросло на 169 (днем ранее — на 234). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 243 230. В настоящее время заражены 13 157 человек — на 22 меньше, чем днем ранее.