Тегеран, , 10:39 — REGNUM 13 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 203 иранцев погибли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 13 032. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари отметила, что с учетом 203 новых жертв общее число смертей в стране возросло до 13 032. «За последние 24 часа было обнаружено около 2349 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1581 человек был госпитализирован», — подчеркнула она.

По словам Лари, в общей сложности 259 652 иранца были подвержены заражению опасным вирусом, около 222 539 из них выздоровели и выписались из больниц. «Около 3375 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что к настоящему времени в Иране было проведено 1 997 967 обследований.