Подгорица, , 18:36 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Черногории не снижается.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 13 июля за сутки обработали 479 тестов, 66 из них были положительными. Больше всего новых случаев выявлено в Подгорице, сообщил институт общественного здравоохранения.

С начала июня зарегистрировано 15 смертей. 15 пациентов вылечились. Всего активных случаев — 933 в стране.

Тем не менее, в Черногорию разрешен въезд туристов из стран ЕС, других стран мира, с особыми условиями из Белоруссии и Украины. С тестами — из ряда стран региона.

Для граждан Сербии и России въезд невозможен.