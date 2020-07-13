Брянск, , 18:29 — REGNUM В Брянской области 13 июля сняли часть ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального оперативного штаба.

Кофейня Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

При соблюдении рекомендаций Роспотрнебнадзора возобновят работу парки культуры и отдыха, физкультурно-спортивные организации, музеи-заповедники и музеи-усадьбы, зоопарки, библиотеки, аттракционы и спортивные объекты.

Рестораны, кафе и столовые разрешили открыть, если посетителей они будут обслуживать на открытых площадках. В магазинах на одного посетителя должно приходиться не менее четырёх квадратных метров, действует масочный режим.

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