Петрозаводск, , 18:46 — REGNUM В ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» в Петрозаводске выявлен 31 положительный результат теста на COVID-19 среди пациентов и медицинских сотрудников. Об этом 13 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

Как уточнили в оперштабе, в настоящий момент двое заболевших медицинских работников получают лечение в специализированном стационаре, один специалист — амбулаторное лечение на дому. У остальных работников симптомы заболевания отсутствуют, они будут находиться на обсервации в домашних условиях в течение двух недель.

«Среди пациентов положительные результаты выявлены у 19 человек, из них госпитализированы четыре человека, у остальных симптомов коронавирусной инфекции нет», — пояснили в оперштабе.

В настоящий момент в больнице проводятся противоэпидемические мероприятия. Специалисты, контактировавшие с COVID-положительными медицинскими работниками и пациентами, находятся на карантине.

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