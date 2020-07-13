Санкт-Петербург, , 18:43 — REGNUM Сотрудник полиции нагрянули с проверкой на сбор стритрейсеров, в результате 17 из 180 автомобилистов получили штрафы и могут лишиться водительских удостоверений. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Профилактический рейд был проведен 10 июля на Пискаревском проспекте — в любимом месте сбора стритрейсеров. В рамках него полицейские проверили 180 транспортных средств. В результате, в отношении 17 автолюбителей составлены административные протоколы за нарушения ПДД.

Среди них — нарушения правил установки на нем государственных регистрационных знаков; управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов; управление транспортным средством при наличии неисправностей; неправильная тонировка; управление транспортным средством в состоянии опьянения; отказ от медосвидетельствования; отсутствие страховки; нарушение государственной регистрации автомобиля; уклонение от исполнения административного наказания.

Однако лидирующее количество нарушений связано с тем, что пять протоколов были выданы за управление неисправным автомобилем.

«Конструкции автомобилей (как отечественного, так и иностранного производства) были переделаны под так называемые «спорткары», например, поставлен двигатель от другого автомобиля или азотный двигатель, отсутствовал бампер, отсутствовал салон и прочее. Управление автомобилем с такими конструктивными изменениями является правонарушением», — пояснили в ведомстве.

Теперь правонарушителям грозят штрафы, а части из них — лишение водительских прав.