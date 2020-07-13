Оренбург, , 18:21 — REGNUM Государство субсидирует и выделяет средства лишь на крупные проекты в сфере туризма. Именно они находятся в рисковой зоне. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель туристической консалтинговой компании «1Travel», член Российского союза туриндустрии Владимир Гетман.

Туристический теплоход Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«Один из ярких примеров — курорты Северного Кавказа, где эффективность выполнения инвестпрограммы оценили на уровне 50% при полном освоении средств. Причина — размещение средств на депозитах вместо реальных инвестиций. Я думаю, что так будет до тех пор, пока не будет жестко прописанных правил и показателей, а также не менее жесткой ответственности за реализацию подобных проектов», — отметил Гетман.

Он считает, что реализовать гораздо менее амбициозные проекты, но в большем количестве, не составляет труда — не нужен мегаподрядчик, а также проще контролировать все этапы реализации. В турдестинациях важен не столько имеющийся большой ресурс, сколько удобства, средства обслуживания и услуги для обеспечения всевозможных нужд туристов.

По словам Владимира Гетмана, для развития инфраструктуры необходимы программы по финансированию малых туристических дестинаций, которые на данный момент находятся лишь в состоянии ресурса. Природные, исторические, социально-культурные объекты есть, а удобств и средств обслуживания нет. И именно эти дестинации и смогут закрыть часть выпавшего спроса. Это в основном и есть суть развития регионального туризма.

«Как помочь? Существует два самых эффективных, на мой взгляд, способа. Во-первых, финансирование создания удобств, средств обслуживания и услуг для обеспечения всевозможных нужд туристов для малых турдестинаций с четкими правилами, дабы исключить возможность нецелевого расходования средств, а также развития дестинаций непрофильными специалистами. Второй способ — это государственный заказ на оказание туристических услуг в заданном регионе по заданным направлениям. В данном случае государство выделяет финансовые средства туристической индустрии на конкретном направлении, а та уже в свою очередь сама вкладывает собственные ресурсы под гарантии государства в развитие инфраструктуры. Возможен также выкуп государством целой инфраструктуры туристических дестинаций у владельцев при достижении определенных показателей, как сейчас это делают с социальными объектами», — резюмировал Владимир Гетман.

Напомним, 13 июля на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия обладает большими резервами для внутреннего туризма, однако необходимо развивать инфраструктуру.

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