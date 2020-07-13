Мурино, Ленинградская область, , 18:26 — REGNUM Власти Ленинградской области разрешили увеличить на девять этажей высотность многоэтажек в городах на границе с Санкт-Петербургом. Таким образом максимальная высота новостроек в этих населенных пунктах сможет достичь 30 этажей. Новый строительный регламент был утвержден правительством региона.

Новостройка Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Согласно постановлению от 22 июня, региональные власти решили ввести понятие доминанты. Ее площадь в новых кварталах региона должна занимать не более 20% от общей территории квартала и не более 20% общей длины в панораме любой из сторон квартала. Кроме того, этажность доминантного жилого здания не может превышать установленную максимальную этажность. Таким образом, в городских поселениях, в зависимости от зоны, высота новостройки может быть увеличена от трех до девяти этажей, а в сельских населенных пунктах от трех до четырех этажей.

Отметим, что строительство доминантны жилых зданий в территориальных зонах, установленных правилами землепользования и застройки, осуществляется на основании разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный, если верх перекрытий последнего выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 метра.

Добавим, что подсчет коэффициента плотности застройки (КПЗ) — отношение площади всех этажей и сооружений к площади участка, теперь ведется с учетом только надземных этажей, включая мансардные.

«Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей и другие виды благоустройства», — отмечено в документе.

Также правительство Ленинградской области внесло изменения в местные нормативы градостроительного проектирования. Согласно правкам, автомобильные стоянки можно будет размещать от 800 м до 1,5 км от дома. Согласно опубликованным на сайте администрации области документу, в городских и сельских населенных пунктах с численностью населения свыше 12 тысяч человек, максимально допустимый уровень территориальной доступности, должна быть не менее 90% расчетного показателя уровня автомобилизации населения муниципальных образований Ленинградской области.

«Допускается размещение закрытых и открытых автостоянок за границами кварталов, микрорайонов, но в пределах максимально допустимого уровня территориальной доступности автостоянок от места проживания автовладельцев, который составляет: не более 800 м для новых кварталов и микрорайонов и не более 1500 м для сложившейся застройки», — говорится в постановлении от 15 июня 2020 года.

При застройке квартала строители должны учитывать, что минимально допустимая обеспеченность населения, проживающая на территории микрорайона городского поселения, составляет не менее 70% от уровня автомобилизации населения, а сельского — 50%.