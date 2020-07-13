Ижевск, , 18:04 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 13 июля проведено 158 325 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Всего обследованы 148 029 жителей региона.

За минувшие сутки исследовано 2009 проб от 1907 жителей республики.

«Лаборатории, которые занимаются исследованием проб на новую коронавирусную инфекцию переведены на усиленный режим работы. Тест-системы и расходные материалы имеются в достаточном количестве», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с 13 июля вводится рекомендательный масочный режим. То есть ношение медицинских или защитных масок будет не обязательной, а рекомендованной мерой.

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