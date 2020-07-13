Москва, , 17:57 — REGNUM Следствие считает, что советник главы Роскосмоса и журналист Иван Сафронов, которого обвинили в государственной измене, передавал секретные данные при помощи программы для шифрования. Об этом заявил его адвокат Иван Павлов.

По словам адвоката, ранее следствие утверждало, что Сафронов общался с чешскими спецслужбами через интернет.

«Сейчас уточняется, что сообщения были зашифрованы, шифрование было с помощью программного обеспечения VeraCrypt», — сказал Павлов журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» и бывший корреспондента газет «Коммерсант» и «Ведомости Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве по подозрению в государственной измене. По данным следствия, он передавал одной из спецслужб НАТО информацию, составляющую гостайну.

Читайте также: Сафронову предъявлены обвинения в госизмене