Ижевск, , 17:50 — REGNUM В Удмуртии с начала текущего сезона зарегистрировано 12 пожаров на площади 0,94 га. Это в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба правительства республики.

Тушение лесного пожара Mchs.gov.ru

В связи с установившейся жарой в настоящее время угроза пожаров в регионе возросла. Сейчас ведется усиленное патрулирование лесов по 307 маршрутам протяженностью 685 и 540 км.

Кроме того, ведется патрулирование лесов силами авиации. С воздуха за лесами наблюдают по двум маршрутам общей протяженностью 1225 км. В этом году уже осуществили 10 полётов общим временем около 36 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, на текущей неделе в Удмуртии прогнозировалась сухая и жаркая погода в связи с очередным мощным выносом тепла с южных регионов страны.