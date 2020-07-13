Волгоград, , 17:38 — REGNUM В Волгоградской области при инфекционных госпиталях сворачивают палатки для первичного осмотра, установленные на случай большого наплыва пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Палатки были установлены на случай одновременного поступления большого количества пациентов с подозрением на коронавирус, чтобы сократить время между приездом пациента и началом лечения. Всего было открыто 11 мобильных отделений первичного осмотра.

В связи с улучшением эпидобстановки в регионе потребности в смотровых палатках больше нет, но при необходимости их можно будет снова оперативно развернуть.

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