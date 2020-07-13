Екатеринбург, , 17:29 — REGNUM Застрявшие в Объединённых Арабских Эмиратах граждане России вернулись домой. Об этом сообщает свердловский оперштаб.

Самолётом «Уральских авиалиний» по маршруту Дубай — Казань — Екатеринбург в аэропорт «Кольцово» 13 июля прибыл 51 человек. Часть из них — жители Свердловской области. Медики учли благополучную в ОАЭ обстановку с распространением коронавируса и решили не помещать их в обсерватор. Они будут находиться по месту жительства под меднаблюдением.

Также в Екатеринбург прибыли жители соседних регионов. Их отправляют в свои субъекты при содействии местных оперштабов. Отметим, этот вывозной рейс далеко не первый. Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урал были возвращены туристы из Индии, Таиланда и многих других стран.