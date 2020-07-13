Псков, , 17:21 — REGNUM В строящуюся инфекционную больницу в Пскове и ее отделение в Великих Луках открыт набор медицинского персонала. Всего в новое учреждение здравоохранения региона, которое в сжатые сроки возводят по указу Владимира Путина, планируют набрать порядка 300 человек персонала и главного врача. Об этом 13 июля заявила заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

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Напомним, ранее губернатор Псковской области заявлял, что больницу в городе Псков и ее отделение в Великих Луках с общим коечным фондом на 300 мест планируют ввести в эксплуатацию к середине сентября 2020 года.

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«У нас остаётся ровно два месяца, до 15 сентября, для того чтобы сформировать штатное расписание, подобрать медицинские кадры, найти главного врача, — отметила Емельянова. — Более того, проучить медицинский персонал современным технологиям в полном объеме».

По словам спикера, всего в больницу потребуется порядка 300 человек личного состава, однако основное ядро из медицинских работников уже подобрано.