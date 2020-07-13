Черкесск, , 17:12 — REGNUM В Карачаево-Черкесии продолжаются мероприятия по борьбе с беспризорностью животных в столице республики. В рамках этой работы применяются гуманные методы, в том числе стерилизация животных, в частности собак, сообщили 13 июля в пресс-службе мэрии Черкесска.

Собака (сс) asommerh

С начала 2020 года уже отловлены около 190 бездомных собак, которые помещены в приют временного содержания в Кисловодске, где им были проведены необходимые процедуры. Как отметили в мэрии, с этой организацией заключен договор на полное обследование животных, стерилизацию и вакцинацию. После проведения всех этих процедур собаки возвращаются на место отлова.

В мэрии отметили, что все мероприятия проводятся без применения насилия в рамках социальной программы «Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат». О том, что животные безопасны, говорят клипсы, закрепленные на ушах собак.