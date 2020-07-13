Брянск, , 17:05 — REGNUM ФосАгро, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в третий раз выступила генеральным партнером «Всероссийского дня поля». В этом году аграрный форум прошел в Брянской области.

На онлайн-площадке выставки ФосАгро представила виртуальную экспозицию «От руды до еды». Она была посвящена применению минеральных удобрений с улучшенными экологическими характеристиками для производства сельхозпродукции под маркой «Зеленый стандарт». На своем полевом стенде компания продемонстрировала новые NPK-удобрения Apaviva®+ с серой, кальцием, цинком и бором, а также новый продукт в линейке азотных удобрений Nitriva® — сульфат аммония, серийное производство которого стартует уже в этом году.

Стенд компании посетила делегация Минсельхоза России во главе с Министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. В своем докладе о работе с аграриями в 2020 году заместитель генерального директора ФосАгро по продажам и маркетингу Сергей Пронин отметил: «Практически каждая третья тонна минеральных удобрений, которые российские сельхозтоваропроизводители вносят для получения высоких и качественных урожаев, произведена предприятиями ФосАгро и доставлена аграриям региональными компаниями сети «ФосАгро-Регион». Даже в период самоизоляции и ограничений, в связи с пандемией, мы ни на минуту не останавливали поставки минеральных удобрений под весенние полевые работы и выполнили свои обязательства перед регионами в полном объеме».

Генеральный директор дистрибуторской сети «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк рассказал об опыте применения жидких комплексных удобрений в период влагодефицита этой весной. «Несколько лет назад мы начали строительство региональной инфраструктуры хранения жидких минеральных удобрений. На сегодняшний день мы запустили в регионах присутствия более 100 емкостей-хранилищ суммарным объемом более 45 тыс. тонн, — отметил Андрей Вовк. — Весенний влагодефицит подстегнул спрос на жидкие удобрения практически во всех сельхозрайонах и, в особенности, на Юге России. Благодаря созданным резервам, мы смогли оперативно обеспечивать наших потребителей необходимым количеством ЖКУ и жидких удобрений других производителей. Их применение помогло подкормить озимые после практически бесснежной зимы. В ближайшие годы мы планируем удвоить емкость этой инфраструктуры для снижения воздействия погодных рисков на урожай».

Позже на пленарном совещании по растениеводству, которое Дмитрий Патрушев провел в режиме онлайн, первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов поблагодарил производителей минеральных удобрений за надежное обеспечение российских аграриев. По словам замминистра, растущему спросу способствует и доступность минеральных удобрений, которая поддерживается Минсельхозом России, региональными органами АПК и производителями минеральных удобрений. «Самое главное, это увеличение доли жидких комплексных минеральных удобрений, эффективных в слабых землях и, в том числе, в засушливых регионах Российской Федерации. Мы благодарим, безусловно, всех наших коллег и партнеров по поставке минеральных удобрений», — заключил Джамбулат Хатуов.

Для выставки на 100 га полей Брянского государственного аграрного университета (БГАУ) в Выгоничском районе высеяли более 450 сортов лучших сельхозкультур отечественной селекции. Минеральное питание посевов обеспечила крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион».

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