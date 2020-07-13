Калуга, , 19:10 — REGNUM Врио калужского губернатора Владислав Шапша подписал распоряжение, согласно которому жителям региона старше 65 лет и людям, страдающими хроническими заболеваниями, до 28 июля продлен режим самоизоляции. Об этом 13 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Режим самоизоляции был введен с 27 марта, а затем продлен до 14 июля. Для всех остальных жителей области режим самоизоляции отменили 19 июня.

В настоящее время Калужская область готовится к переходу на третий этап снятия ограничительных мер. В регионе уже открылись магазины площадью до 800 квадратных метров, летние веранды кафе и ресторанов. С учётом соблюдения безопасной дистанции заработали библиотеки, фитнес-центры, сауны и бани. Также возобновили плановые диспансеризации и приём пациентов медицинские учреждения.

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